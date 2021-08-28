Роспотребнадзор рассказал о влиянии вакцинации на постковидный синдром

Специалисты Роспотребнадзора уверены, что постковидный синдром можно вылечить с помощью вакцинации.
Об этом заявил представитель ЦНИИ Эпидемиологии Александр Горелов. При этом эксперт отметил, что страдающие от синдрома люди перенесут прививку также, как абсолютно здоровые.
Горелов подчеркнул — вакцинация защищает в том числе и от постковидного синдрома. А значит состояние может улучшиться.
Вакцинацию рекомендуют проходить через полгода после болезни. Ученые уже выяснили, что через 50 дней после заболевания начинает снижаться титр антител. У большинства через четыре-шесть месяцев он становится минимальным. Однако, если человек привьется раньше, то ничего страшного с ним не случится.
Горелов заверил, что прививку можно сделать любой из зарегистрированных в РФ вакцин. Сейчас в стране используется пять препаратов.