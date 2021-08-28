Роспотребнадзор рассказал о влиянии вакцинации на постковидный синдром

Специалисты Роспотребнадзора уверены, что постковидный синдром можно вылечить с помощью вакцинации.

Об этом заявил представитель ЦНИИ Эпидемиологии Александр Горелов. При этом эксперт отметил, что страдающие от синдрома люди перенесут прививку также, как абсолютно здоровые.

Горелов подчеркнул — вакцинация защищает в том числе и от постковидного синдрома. А значит состояние может улучшиться.

Вакцинацию рекомендуют проходить через полгода после болезни. Ученые уже выяснили, что через 50 дней после заболевания начинает снижаться титр антител. У большинства через четыре-шесть месяцев он становится минимальным. Однако, если человек привьется раньше, то ничего страшного с ним не случится.

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Горелов заверил, что прививку можно сделать любой из зарегистрированных в РФ вакцин. Сейчас в стране используется пять препаратов.