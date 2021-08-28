В России выявили 19 492 случая заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировано 19 492 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи коронавирусной инфекции были выявлены во всех 85 регионах страны, при этом 6,7% не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 799 пациентов с COVID-19, полностью выздоровели 19 411 человек.

Лидерами по числу новых случаев заражения стали Москва (1498 заразившихся), Санкт-Петербург (1406) и Московская область (849). Меньше всего новых заболевших — в Магаданской области (26), Чукотском (15) и Ненецком (14) автономных округах.

За весь период пандемии выявлено 6 863 541 случаев заражения коронавирусом, скончался 180 840 пациент, выздоровели 6 131 446 человек.