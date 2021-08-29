Стало известно, где 29 августа зафиксированы 203 новых случая COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 203 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 29 августа.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалево (+1).
- Волосовский район: Бегуницы (+1), Сумино (+2), Каськово (+1), Клопицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+13), Кудрово (+11), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Щеглово (+2), Сертолово (+6), Старая (+3), Токсово (+1), Романовка (+2), Бугры (+2), пгт. им. Свердлова (+3), Дубровка (+1), Павлово (+1), Корнево (+1), Карьер-Мяглово (+1), Тавры (+2).
- Выборгский район: Выборг (+6), Кондратьево (+1), Подборовье (+1), Лесогорский (+1), Отрадное (+1), Новинка (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+10), Тайцы (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+1), Елизаветино (+1), Лампово (+1), Новый Свет (+1), Дружноселье (+1), Алапурская (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+5), Котельский (+1), Ополье (+2), Лужицы (+1), Ивангород (+2).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+12).
- Кировский район: Кировск (+3), Отрадное (+1), Назия (+2), Кировец (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Гайгово (+1).
- Ломоносовский район: Михайловская (+1), Русско-Высоцкое (+2), Оржицы (+1), Виллози (+1), Разбегаево (+1), Малое Забородье (+1).
- Лужский район: Луга (+2), Заклинье (+1), Толмачёво (+1), Красный Маяк (+1), Ретюнь (+1), Конезерье (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+10), Кезоручей (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+4), Сосново (+1), Громово (+1), Платформа 69-й км (+1), Ромашки (+1), Лососёво (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+7), Овсище (+1), Деткова Гора (+1), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+14), Бор (+1), Дуброво (+1).
- Тосненский район: Тосно (+4), Тельмана (+2), Ульяновка (+2), Сельцо (+1), Ушаки (+2), Ильинский погост (+1).