Мотоциклист насмерть сбил пенсионера на трассе «Парголово – Огоньки»

По информации ivbg.ru, 28 августа около 20:55 на 38 км дороги «Парголово – Огоньки» во Всеволожском районе мотоциклист сбил переходившего дорогу пешехода.
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22.08.2021 640
Управляющий Honda VTR 35-летний мужчина сбил вне зоны пешеходного перехода 67-летнего пенсионера. После столкновения мотоцикл вылетел в кювет.
Пенсионер скончался на месте происшествия. Мотоциклист получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.