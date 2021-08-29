Скелет петербуржца найден рядом со станцией «Русановская» в Кировском районе

По информации ivbg.ru, 28 августа в полицию Кировского района сообщили о человеческом скелете возле лесного болота недалеко от садоводства Междуречье и железнодорожной станции «Русановская».

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Прибывшие на место полицейские установили личность умершего. Им оказался 65-летний мужчина из Санкт-Петербурга. Его искали с июня 2021 года.

Последний раз он выходил на связь на станции «Русановская», куда приехал на электропоезде из Санкт-Петербурга.