Россияне считают «Войну и мир» и «Мастера и Маргариту» лучшими произведениями литературы

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает исследовательский центр superjob.ru, самым лучшим произведением художественной литературы по мнению 12% россиян является «Война и мир» Льва Толстого.

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На втором месте роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», за который проголосовали 11% респондентов. На третьем месте «Преступление и наказание» Федора Достоевского, который выделили 2% респондентов.

По 1% голосов набрали «Мертвые души» Николая Гоголя, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Идиот» и «Братья Карамазовы» Достоевского, «Собачье сердце» Булгакова, «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка» Александра Пушкина, «Анна Каренина» Толстого, «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Отцы и дети» и «Муму» Ивана Тургенева.

Участвовавшие в опросе зарубежные произведения литературы не набрали более 1%.

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