В Петербурге раскрыли убийство 16-летней давности

По информации ivbg.ru, 18 декабря 2020 года по подозрению в разбойном нападении на 74-летнего пенсионера был задержан 49-летний мужчина. Вскоре была установлена его причастность к убийству 16-летней давности.

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В 2005 году в Санкт-Петербурге произошло убийство 22-летней студентки. Тогда убийцу не нашли. Однако отпечатки пальцев задержанного совпали с отпечатками пальцев преступника на пачке сигарет, обнаруженной на месте убийства 16-летней давности.

Мужчина сознался в убийстве и изнасиловании. По его словам, он хотел познакомиться с девушкой, но она ему отказал. Тогда он проследил за ней до парадной и напал. Девушка упала, ударилась головой о бетонный пол и умерла, не приходя в сознание.