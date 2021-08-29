Фото: 30 баллонов с веселящим газом изъяли в ночных клубах Петербурга

Полиция провела ночные рейды по клубам в центре Санкт-Петербурга в поисках так называемого веселящего газа, продажа которого запрещена законом.
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29.08.2021 52
В ходе рейда изъяты 30 баллонов вещества в заведениях на улицах Думской и Ломоносова. В помещениях также находились около 10 человек в состоянии наркотического опьянения.
Владельцам заведения выписаны административные протоколы.