Фото: 30 баллонов с веселящим газом изъяли в ночных клубах Петербурга

Полиция провела ночные рейды по клубам в центре Санкт-Петербурга в поисках так называемого веселящего газа, продажа которого запрещена законом.

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В ходе рейда изъяты 30 баллонов вещества в заведениях на улицах Думской и Ломоносова. В помещениях также находились около 10 человек в состоянии наркотического опьянения.

Владельцам заведения выписаны административные протоколы.