Международная конференция молодых ученых IHISM’21 прошла в Гатчине

В Гатчине состоялись 7-я Международная конференция и 14-я Международная школа молодых ученых и специалистов имени А. А. Курдюмова «Взаимодействие изотопов водорода с конструкционными материалами» (IHISM’21).

В рамках мероприятия около 100 молодых ученых и студентов старших курсов научных и образовательных учреждений обсуждали вопросы исследования конструкционных материалов и их взаимодействия с водородом и его изотопами.

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Базу проведения конференции – НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ – посетил с рабочим визитом губернатор Ленинградской области.

«Очень здорово, что у наших ребят есть возможность работать в международном научном центре, который создан в Гатчине. Для нас важно, что институт становится центром с мировым именем, где проводят важнейшие исследования и открытия в области ядерной физики, молекулярной медицины и биологии, химии и по многим другим направлениям», – сказал Александр Дрозденко

Международная конференция проводилась в комбинированном очно-дистанционном формате.