В регионе в рамках национального проекта «Экология» стартовал осенний лесокультурный сезон.

В ближайшие месяцы мероприятия по искусственному лесовосстановлению будут проведены на площади не менее 1,9 тыс. га. Для чего в Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре ведётся отпуск посадочного материала — 6,2 млн сеянцев сосны и ели.

До конца года в Ленобласти планируется достигнуть соотношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади сплошных рубок не менее 76,6%.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. На данный момент в Ленобласти на 111% выполнен весенний план по искусственному лесовосстановлению. Также Ленобласть вошла в топ-5 регионов по доходам от леса.

Отметим, что «Газпром» посадит 800 гектаров леса в Ленинградской области. Стоимость проекта – около 181 млн рублей. Деньги выделены предприятием.

В 2019 году Ленобласть вошла в тройку лучших субъектов России по объемам посадки леса — было выполнено 114% от плана по восстановлению лесов. В 2018 году в весенний «Всероссийский день посадки леса» в Ленобласти прибавилось 100 гектаров леса — более 2 тысяч добровольцев посадили в лесничествах Ленобласти 263 тысячи деревьев. В 2019 году только в Выборгском районе высадили шесть тысяч сеянцев сосны.