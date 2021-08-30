Система контроля будет информировать о том, зашел ли ребенок в школу.
В Тихвинских школах с 1 сентября запускается система контроля и управления доступом. С помощью сервиса уведомлений родители смогут узнавать, пересек ли их ребенок «турникет». После чего на телефон родителей будет приходить смс уведомлений о том, что ребенок зашел в школу.
Теперь контролировать прогульщиков станет легче и удобнее. Об этом сообщает администрация Тихвинского района.
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