Система контроля будет информировать о том, зашел ли ребенок в школу.

В Тихвинских школах с 1 сентября запускается система контроля и управления доступом. С помощью сервиса уведомлений родители смогут узнавать, пересек ли их ребенок «турникет». После чего на телефон родителей будет приходить смс уведомлений о том, что ребенок зашел в школу.

Теперь контролировать прогульщиков станет легче и удобнее. Об этом сообщает администрация Тихвинского района.