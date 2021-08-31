Число умерших от неизвестной вирусной лихорадки на севере Индии достигло 68

Неизвестная вирусная лихорадка унесла жизни 68 жителей индийского штата Уттар-Прадеш, в том числе 40 детей.

Власти индийского штата Уттар-Прадеш сообщили о гибели 68 человек от неизвестной вирусной лихорадки за последнюю неделю, при этом 40 жертв недуга — это дети, 12 из них скончались за минувшие сутки.

По данным местного Минздрава, у большинства заболевших наблюдалась высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. У части заболевших были выявлены симптомы, характерные для лихорадки денге: высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.

Местные медики взволнованы последними событиями, они также отмечают, что заболачивание, повышенная влажность, вызванная проливными дождями, обилие насекомых, а также нарушение санитарных норм и гигиены являются причинами распространения болезни.

Вам будет интересно Роспотребнадзор рассказал о влиянии вакцинации на постковидный синдром Специалисты Роспотребнадзора уверены, что постковидный синдром можно вылечить с помощью вакцинации. Об этом заявил представитель ЦНИИ Эпидемиологии Александр Горелов. При этом... 28.08.2021 181

Стоит отметить, что 68 человек — это только приблизительное число умерших. Местный департамент здравоохранения не учитывает скончавшихся от лихорадки в частных больницах и тех, кто умер дома, не обращаясь за помощью к врачам.