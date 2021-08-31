Алина Иванова вошли в 10-ку лучших спортсменов в России по итогам Всероссийских соревнований по фехтованию «Звезды Балтики».

В личных соревнованиях по фехтованию «Звезды Балтики» Ленобласть представляли 16 спортсменок, но лучший результат показала Алина Иванова, которая заняла 7 место.

В командных соревнованиях приняло участие 38 команд. Ленобласть представляли 3 команды. Лучший результат у юниорок — 12 место.

Ранее, девушки из Ленобласти заняли 3 место на финальном этапе Первенства России по гандболу. Первое место ─ у команды из Волгоградской области, второе ─ у девушек из Тольятти. Также молодежная сборная Ленобласти привезла серебро с V летней Спартакиады.