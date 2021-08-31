Предприниматели Ленобласти получили 426 паспортов COVID иммунитета

В лидерах – сфера торговли и Лужский район.

«Сначала процесс шел не очень быстро, в первую очередь, из-за процедуры прохождения полного курса вакцинации, которая занимает минимум 21 день. Сейчас мы видим, что за месяц число оформленных паспортов выросло почти в 10 раз. При этом ограничения для бизнеса не ужесточались, а преференции остались те же», – прокомментировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительного рынка Ленобласти Светлана Нерушай.

Чаще всего документ оформляют предприниматели в сфере торговли – 186 (44%), общепита – 76 паспортов (18%), бытового обслуживания – 73 паспорта (17%). Кроме того, 84 паспорта получили представители других сфер бизнеса и 7 – производственные предприятия.

Больше всего паспортов коллективного иммунитета оформлено в Лужском районе – 92, Гатчинском (40), Выборгском и Всеволожском (по 34) и Киришском (32).

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Напомним, что в соответствии с постановлением правительства Ленобласти, которое вступило в силу 1 июля, паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 рекомендовано оформлять всем организациям, осуществляющим деятельность на территории Ленобласти, в том числе пассажирские перевозки и курьерскую доставку.

Для оформления «паспортов» достаточно предоставить в районную администрацию документы о количестве вакцинированных, переболевших, имеющих антитела к коронавирусу или медотвод от прививок сотрудников. При этом количество таких сотрудников должно быть не менее 80%. Выдается готовый документ в течение трех дней. Форму паспорта можно заполнить или скачать на сайте 813.ru

Как уже ранее писал ivbg.ru, на сегодняшний день вакцинация проводится в 105 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 49 – мобильные бригады. Процедура полностью бесплатна и добровольна. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Список прививочных пунктов с адресами по ссылке. Также вся актуальная информация о ходе вакцинации и об общем течении пандемии в Ленобласти теперь будет публиковаться на сайте администрации региона.