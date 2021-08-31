В Ленобласти спасатели продолжают выводить из лесов заблудившихся грибников

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Гатчинском районе мужчина отправился по грибы в лес, однако возвращался уже в сопровождении спасательного отряда.

О происшествии рассказали в группе Аварийно-спасательная служба ЛО вечером, 31 августа.

Спасателям города Тосно поступила информация, что около посёлка Чаща Гатчинского района заблудился мужчина. Сотрудники экстренной службы обнаружили пострадавшего и вывели его из леса.

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27.08.2021 168
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