В Ленобласти спасатели продолжают выводить из лесов заблудившихся грибников

В Гатчинском районе мужчина отправился по грибы в лес, однако возвращался уже в сопровождении спасательного отряда.
О происшествии рассказали в группе Аварийно-спасательная служба ЛО вечером, 31 августа.
Спасателям города Тосно поступила информация, что около посёлка Чаща Гатчинского района заблудился мужчина. Сотрудники экстренной службы обнаружили пострадавшего и вывели его из леса.
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27.08.2021 168