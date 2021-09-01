Населенные пункты Ленобласти, где выявлен 201 новый зараженный на 1 сентября

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 201 человека.
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31.08.2021 350
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+3), Бор (+1), Заборье (+1), Совхозный (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Каложицы (+1), Кикерино (+1), Курковицы (+1), Каськово (+2), Большие Лашковицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+4), Усадище (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+11), Кудрово (+8), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+2), пос. Щеглово (+1), Щеглово-1 (+1), Сертолово (+6), Кузьмоловский (+1), Старая (+3), Токсово (+1), Бугры (+2), пгт. им. Свердлова (+1), Дубровка (+2), Колтуши (+1), Кальтино (+3), Тавры (+1), Оранжерейка (+1), Хирвости (+1).
- Выборгский район: Выборг (+5), Глебычево (+1), Рощино (+1), Поляны (+1), Тарасово (+1), Красносельское (+1), Ленинское (+1), Решетниково (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+7), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+2), Коммунар (+1), Покровская (+1), Новый Учхоз (+2), Дружноселье (+1), Лукаши (+1), Парицы (+1), Кобринское (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Ополье (+1), Большое Кузёмкино (+1), Фалилеево (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+10), Будогощь (+1).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Шум (+1), Лезье (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Оять (+1), Гайгово (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+1), Новополье (+1), Новогорелово (+1), Виллози (+1), Пеники (+1), Лебяжье (+1), Глобицы (+1), Копорье (+1), Кипень (+1), Сокули (+1).
- Лужский район: Луга (+5), Осьмино (+1), Оредеж (+1), Красный Маяк (+1), Серебрянский (+1), Почап (+2).
- Подпорожский район: Подпорожье (+3).
- Приозерский район: Приозерск (+3), Мельниково (+1), Кузнечное (+1), Платформа 69-й км (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3), Гостицы (+2), Овсище (+1), Растило (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+11), Красава (+2).
- Тосненский район: Тосно (+7), Ульяновка (+1), Форносово (+1), Рябово (+3).