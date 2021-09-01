В Дубровке завершилось обновление прибрежного парка «Невский»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО
Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО

Теперь на берегу Невы жители смогут насладиться новыми смотровыми площадками, зелеными насаждениями, яркими арт-объектами и спортивной площадкой.

В поселке Дубровка завершилась практически годовая реставрация парковой зоны на берегу Невы. Жителей и гостей поселка встречает комфортная парковая зона с оборудованными пешеходными дорожками.

Теперь на берегу Невы жители смогут насладиться новыми смотровыми площадками, зелеными насаждениями, яркими арт-объектами и спортивной площадкой. Парк станет центром притяжения не только жителей и гостей, но и творческих коллективов и местом проведения культурных мероприятий.

В Дубровке завершилось обновление прибрежного парка "Невский" Парк "Невский", Ленобласть, Дубровка, благоустройство
В Дубровке завершилось обновление прибрежного парка "Невский" Парк "Невский", Ленобласть, Дубровка, благоустройство
В Дубровке завершилось обновление прибрежного парка "Невский" Парк "Невский", Ленобласть, Дубровка, благоустройство
В Дубровке завершилось обновление прибрежного парка "Невский" Парк "Невский", Ленобласть, Дубровка, благоустройство
В Дубровке завершилось обновление прибрежного парка "Невский" Парк "Невский", Ленобласть, Дубровка, благоустройство
В Дубровке завершилось обновление прибрежного парка "Невский" Парк "Невский", Ленобласть, Дубровка, благоустройство
В Дубровке завершилось обновление прибрежного парка "Невский" Парк "Невский", Ленобласть, Дубровка, благоустройство

«Невский» парк ведет свою историю еще с послевоенных времен. Однако с годами ему все больше требовалась реставрация. И вот теперь долгожданный ремонт принесет местным жителям комфортную и уютную общественную территорию. Об этом сообщает администрация Всеволожского района.

Фото: администрация Всеволожского района
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В Дубровке завершилось обновление прибрежного парка "Невский" Парк "Невский", Ленобласть, Дубровка, благоустройство
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