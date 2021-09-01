Теперь на берегу Невы жители смогут насладиться новыми смотровыми площадками, зелеными насаждениями, яркими арт-объектами и спортивной площадкой.

В поселке Дубровка завершилась практически годовая реставрация парковой зоны на берегу Невы. Жителей и гостей поселка встречает комфортная парковая зона с оборудованными пешеходными дорожками.

Теперь на берегу Невы жители смогут насладиться новыми смотровыми площадками, зелеными насаждениями, яркими арт-объектами и спортивной площадкой. Парк станет центром притяжения не только жителей и гостей, но и творческих коллективов и местом проведения культурных мероприятий.

«Невский» парк ведет свою историю еще с послевоенных времен. Однако с годами ему все больше требовалась реставрация. И вот теперь долгожданный ремонт принесет местным жителям комфортную и уютную общественную территорию. Об этом сообщает администрация Всеволожского района.

Фото: администрация Всеволожского района