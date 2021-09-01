Правительство включило сахар в список сельхозпродукции для госинтервенций

Кабмин принял решение о расширении списка сельскохозяйственной продукции для проведения госинтервенций. В итоге перечень был дополнен наименованием «сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок».

Распоряжение соответствующего содержания было подписано главой правительства Михаилом Мишустиным.

Как отмечают в Кабмине, интервенции представляют собой инструмент регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей.

— Когда цены низкие, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд. В случае заметного роста цен — продает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке, — говорится в правительственном сообщении.

Как пишет «Коммерсант», государственный интервенционный фонд должен начать формироваться в следующем году.

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В списке сельхозпродукции для госинтервенций до этого внесли некоторые виды молока, а также сливочное масло и сыры без вкусовых наполнителей.