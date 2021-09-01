Полсотни ленинградцев стали Полуфиналистами «Губернаторского кадрового резерва»

Теперь их ждет финал, где предстоит проявить свои творческие способности и знания на деловых играх, тренингах и мастер-классах.

Счастливые обладатели билета в полуфинал успешно прошли три отборочных ступени регионального этапа конкурса «Губернаторский кадровый резерв». В полуфинале, который пройдет с 14 по 17 сентября, участникам предстоит трехдневный ассесмент, включающий форсайт-сессию, где конкурсантов ждет решение кейсов и оценочных заданий, бизнес-игра, обучение, эко-марафон и социальная акция. По результатам очередного отборочного тура будут отобраны 25 финалистов. Финал конкурса запланирован на 6 октября.

Перечень финалистов опубликован здесь.

Напомним, что первый конкурс «Губернаторский кадровый резерв» стартовал в сентябре 2020 года. На участие в нем подали заявки 208 человек. По итогам муниципального этапа были отобраны 83 человека, в полуфинал прошло лишь 40 лучших из лучших, а в финал — 21 человек.

Как уже ранее писал ivbg.ru, конкурсы в кадровый резерв открыты по нескольким должностям на сайте правительства 47 региона. Подробности по ссылке. Справочную информацию можно получить по рабочим дням в аппарате Губернатора и Правительства Ленобласти по телефону: (812)-611-46-83.