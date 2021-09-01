Кингисеппские дольщики ЖК «Карат» получили первые ключи от квартир

Дом на улице Карла Маркса, 53 в Кингисеппе, брошенный в 2017 году, по договоренности с региональным правительством, достроила компания ПИК.

Напомним, что в 2020 году для завершения здания был привлечён донор – компания ПИК. Меньше чем за год донор укрепил конструктив здания, завершил отделку, разводку сетей, благоустройство. Открытия жилого комплекса с 2014 года ждали 344 дольщика.

Качество проделанной работы оценили глава региона Александр Дрозденко, и.о. зампреда правительства Ленобласти Евгений Барановский и депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк.

«С одной стороны основные работы в ЖК «Карат» были сделаны быстро, но с другой — во время строительства застройщик нарушил технические условия. Причем такие, при которых невозможно ввести дом в эксплуатацию, ведь в этом случае под угрозой оказались бы жизни людей. Чтобы достроить объект требовались серьезные финансовые вложения и, казалось, найти правильное решение в короткий срок невозможно. Но глаза боятся, а руки делают. Я очень благодарен компании ПИК. Я уверен, это не первый и не последний проект, который мы реализуем вместе, ― сказал Александр Дрозденко».

ПИК также достроил другой проблемный объект ― ЖК «Галактика» в Новом Девяткино. За завершение двух «проблемных» домов застройщик получил преференции в своих проектах на территории Ленинградской области.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд. Из бюджета Ленобласти выделят еще 900 млн рублей на завершение строительства проблемных объектов.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.

Напомним, что Ленобласть – в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. На данный момент доля долгостроев в регионе – 8% от введенных домов.