Ленинградские школьники получили на День знаний путевки в «Артек»

Путевки получили победители регионального этапа летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»

Обладателями ценных подарков стали Моника Ромити из Волосовского района, Павел Кириллов и Максим Прохоров из Волховского района и Алина Каховская из Бокситогорского района.

Региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) проходил в Волхове 26 мая.

Отметим, что в минувшем 2020 году лидерами регионального рейтинга по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стали Волховский, Киришский и Тихвинский районы.

Всего в 22 центрах тестирования Ленобласти нормы ГТО сдали 5 188 атлетов, из них 2 882 человек получили знаки отличия. Помимо этого в 2020 году областные спортсмены завоевали бронзу на первом Фестивале чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и получили сертификат на комплект спортивного оборудования. Его уже установили в спортзале «Фаворит» Выборга.