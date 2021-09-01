В учебном классе петербургской гимназии обрушился потолок

День знаний в петербургской гимназии № 155 начался с рухнувшего потолка. По счастливой случайности в происшествии никто не пострадал.

Глава Центрального района города Максим Мейксин уже прокомментировал инцидент. Порталу Фонтанка он сообщил, что уже в течение завтрашнего дня кабинет полностью восстановят, а причины обвала будут выяснять.

Сообщается, что после обрушения обучающихся вывели из класса. Сам же кабинет опечатали для дальнейшего разбирательства.