В учебном классе петербургской гимназии обрушился потолок

День знаний в петербургской гимназии № 155 начался с рухнувшего потолка. По счастливой случайности в происшествии никто не пострадал.
Глава Центрального района города Максим Мейксин уже прокомментировал инцидент. Порталу Фонтанка он сообщил, что уже в течение завтрашнего дня кабинет полностью восстановят, а причины обвала будут выяснять.
Сообщается, что после обрушения обучающихся вывели из класса. Сам же кабинет опечатали для дальнейшего разбирательства.
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01.09.2021 54