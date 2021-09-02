Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 199 новых зараженных на 2 сентября

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 199 человек.

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+6).

Волосовский район: Волосово (+6), Беседа (+1).

Волховский район: Волхов (+3), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+1).

Всеволожский район: Мурино (+9), Всеволожск (+8), Кудрово (+12), Янино-1 (+3), Новое Девяткино (+2), Разметелево (+1), Сертолово (+6), Кузьмоловский (+1), Новосаратовка (+1), им. Морозова (+1), Старая (+3), Вартемяги (+1), им. Свердлова (+2), Дубровка (+1), Павлово (+1), Углово (+1), Пески (+1), Кальтино (+1), ДНП «Дружное» (+1), Тавры (+1).

Выборгский район: Выборг (+5), Рощино (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Каменка (+1), Приветнинское (+1), Житково (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+11), Сиверский (+1), Вырица (+1), Коммунар (+1), Белогорка (+1), Елизаветино (+1), Новый Учхоз (+2), Кобринское (+2).

Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Ополье (+1), Большая Пустомержа (+1), Ивангород (+3).

Киришский район: Кириши (+2), Пчева (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+4), Старая Малукса (+1), Павлово (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Ломоносовский район: Большая Ижора (+2), Горбунки (+1), Пеники (+2), Кипень (+1), Яльгелево (+1), Малое Карлино (+1).

Лужский район: Луга (+5), Заклинье (+1), Дзержинского (+1), Серебрянский (+1), Пехенец (+1), Турово (+1), Мшинская (+2).

Подпорожский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Приозерский район: Приозерск (+1), Громово (+1), Суходолье (+1), Платформа 69-й км (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+9), Гостицы (+1), Черновское (+1), Деткова Гора (+1), Большая Руя (+1), Сосновка (+2).

Тихвинский район: Тихвин (+14), Шугозеро (+1), Мехбаза (+1), Никульское (+1), Кулатино (+1).

Тосненский район: Тосно (+6), Никольское (+5), Ульяновка (+1), Рябово (+1), Красный Бор (+2).