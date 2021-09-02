Александр Дрозденко ознакомился с результатами реновации школы во Всеволожске

На комплексный капремонт здания школы №4 на улице Шишканя структурного отделения и приобретение оборудования, мебели, инвентаря было направлено 72,2 млн рублей.

«В школе большое внимание уделяется исторической памяти, это очень правильно! Хорошо, что программа реновации приносит не только полное обновление здания, но и настраивает школы работать по-новому, мотивирует учителей», ― прокомментировал глава Ленобласти.

Как уже ранее писал ivbg.ru, что глава Ленобласти находится сегодня, 2 сентября, с рабочим визитом во Всеволожском районе, где уже посетил «IT-куб» в Буграх и детские садики в Мурино и Буграх.