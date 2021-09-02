Современную модульную станцию очистки питьевой воды запустили в Турово

Леноблводоканал в Год Чистой воды запустил в деревне Лужского района новую станцию очистки воды производительностью 295 кубометров в сутки

«За восемь месяцев в районе установлено 15 современных станций водоочистки: это позволило обеспечить чистой водой около 35 тысяч жителей», — рассказали в ведомстве.

Еще одна модульная станция водоподготовки производительностью 600 кубометров в сутки смонтирована в поселке Оредеж – объект готовится к запуску. Также в 2021 году в Лужском районе будет объявлен конкурс на установку модульной станции очистки сточных вод в деревне Пехенец и водоочистки — в микрорайоне ЦАОК.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.

Отметим, сегодня вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей.