Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом предстоящей осенью

Осенью в России число заражений Covid-19 может резко увеличиться. Однако в Роспотребнадзоре считают, что это вполне закономерный сценарий — таковы принципы распространения эпидемических заболеваний в осенний период.

Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова. По ее словам, всплеск острых респираторных вирусных инфекций происходит во второй декаде сентября каждый год, так как граждане возвращаются из отпусков, а школы открывают свои двери.

«Мы ожидаем подъем, это закономерно…Мы надеемся, что при полном соблюдении всех санитарных правил и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже», — передает слова Поповой Интерфакс