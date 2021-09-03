Стало известно, где 3 сентября зафиксированы 180 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 180 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 3 сентября.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+2), Заборье (+1).
- Волосовский район: Бегуницы (+1), Сумино (+1), Каськово (+1), Зимитицы (+1), Беседа (+1), Клопицы (+1), Рабитицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Сясьстрой (+1), Аврово (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+10), Кудрово (+8), Янино-1 (+3), Новое Девяткино (+2), Янино-2 (+1), Сертолово (+6), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), пгт. Токсово (+2), Бугры (+4), пгт. им. Свердлова (+2), Дубровка (+2), Павлово (+2), Вирки (+1), Куйвози (+1), Карьер-Мяглово (+2), Дружное (+1).
- Выборгский район: Выборг (+4), Перово (+1), Первомайское (+1), Рощино (+1), Светогорск (+1), Каменногорск (+1), Кирпичное (+1), Приветнинское (+2), Пруды (+1), Горьковское (+1), Можжевельниково (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Высокоключевой (+1), Малое Верево (+2), Изора (+1), Коммунар (+3), Куровицы (+1), Сяськелево (+1), Дружная Горка (+1), Дружноселье (+3).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Гурлево (+1), Ополье (+2), Ивангород (+2).
- Киришский район: Кириши (+10), Будогощь (+1), Типино (+1), Новинка (+1).
- Кировский район: Кировск (+2), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Павлово (+1), Мга (+3).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Алеховщина (+1).
- Ломоносовский район: Аннино (+1), Новополье (+1), Горбунки (+1).
- Лужский район: Луга (+2), Ретюнь (+2), Почап (+1), Зеленый Бор (+1), Мшинская (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+9), Большая Руя (+1), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+8), Мелегежская Горка (+1), Мошково (+1), Красава (+2), Кострино (+2).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+2), Тельмана (+2), Ульяновка (+1), Жары (+2), Любань (+1).