Volkswagen временно приостановит производство в России

Как сообщает «Интерфакс», остановка на заводе в Калуге планируется несколько раз в течение месяца – со 2 по 3 сентября, с 9 по 10 сентября, с 16 по 17 сентября и с 20 по 24 сентября.

Вам будет интересно Александр Новак заявил об отсутствии риска повышения цен на бензин в России По мнению вице-премьера наоборот, наблюдается тенденция к восстановлению рынка. В России отсутствуют риски роста цен на бензин осенью. Об этом сообщил... 02.09.2021 108

В компании пообещали увеличить выпуск автомобилей, как только улучшится ситуация с поставками чипов, дефицит которых стал огромной проблемой для автопроизводителей по всему миру.

Основная доля выпущенных микросхем отгружается для компаний, производящих компьютеры, смартфоны и другую бытовую технику. Спрос на эту продукцию вырос в пандемию из-за возникновения тренда на работу из дома.

К проблеме повышенного спроса добавились временные остановки заводов крупнейших производителей чипов, в том числе из-за непогоды и вспышек коронавируса.