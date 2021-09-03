Останки 45 бойцов Красной армии предали земле в Киришском районе

Останки 45 офицеров и солдат Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны на киришской земле, захоронили 2 сентября в урочище Липовик-Дубовик.
Установлены личности девяти павших воинов, при которых были обнаружены смертные медальоны.
Вам будет интересно
Как сообщает ТАСС, потомок монаршей династии Романовых Георгий Михайлович обвенчается с итальянкой Ребеккой Беттарини 1 октября в Исаакиевском соборе. Георгий Романов...
03.09.2021 64
Также были торжественно открыты три новых мемориала с именами павших бойцов Красной армии.