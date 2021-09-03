Останки 45 бойцов Красной армии предали земле в Киришском районе

Автор: Сергей Агутин
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Останки 45 офицеров и солдат Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны на киришской земле, захоронили 2 сентября в урочище Липовик-Дубовик.

Останки
Фото: пресс-служба администрации Киришского района

Установлены личности девяти павших воинов, при которых были обнаружены смертные медальоны.

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