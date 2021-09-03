Роскачество определило самые низкокачественные товары в России

Как рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Известиям», в список самых некачественных социально значимых товаров в России входят пельмени, мед и школьная форма.

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По словам эксперта, пельмени – это непростой в производстве, смесовый продукт, требующий особых режимов хранения. А в меде часто содержится высокий уровень антибиотиков из-за неправильного лечения пчел.

«Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы», – рассказал Максим Протасов

Что касается школьной формы, ее ткань часто не соответствует маркировке, не дышит и не пропускает влагу.