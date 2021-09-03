Во Всеволожском районе без вести пропал 58-летний мужчина

О его местонахождении нет никакой информации с 27 июля.

Ростом пропавший 161 см, нормального телосложения, волосы каштановые, глаза серые.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.