КОС в поселке Красносельское построены на половину

В Выборгском районе Леноблводоканал завершил важный этап строительства канализационных очистных сооружений — выполнена уже половина работ.

Производительность КОС составит 500 кубометров в сутки. Завершение строительства канализационных сооружений намечено на конец 2021 года.

Сейчас готовность очистных составляет 50%: возведены фундаменты, большая часть подпорной стены, установлены емкости канализационной насосной станции. Выполняется устройство котлованов под накопительные емкости.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.

Отметим, сегодня вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей.