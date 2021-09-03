Более 30 миллионов пенсионеров получили выплаты в 10 тысяч рублей

Более 30 миллионов пенсионеров в России получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей по состоянию на 2 сентября. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

— Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30 миллионам 200 тысячам граждан в один день. Это в принципе, наверное, рекордная по количеству и по охвату социальная выплата, которую получили наши граждане, — сказал глава Минтруда.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Согласно указу, выплата в размере 10 тыс. рублей должна быть произведена в сентябре этого года. Если человек не получит деньги в первом месяце осени, то он сможет обратиться за ними позднее. Новые единовременные выплаты коснутся около 43 млн пенсионеров.

Ранее в «Единой России» рассказали, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей начали получать пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца.