Суббота в Северной столице будет холодной и облачной, местами дожди. Ночью ожидается +5…+7°C, днем + 10…+12°C.

Осень продолжает наступать на Санкт-Петербург. «Невские Новости» узнали у ведущего специалиста «Центр ФОБОС» Михаила Леуса чего ждать петербуржцам от погоды и следует ли доставать одежду потеплее.

«Суббота в Петербурге будет холодной. Погоду будет формировать тыловая часть циклона, которая из центра уходи на северо-восток европейской России. Будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью +5…+7, в дневные часы + 10…+12 градусов тепла и порывистый северо-западный ветер», — отметил метеоролог.

Однако на смену циклону придет антициклон, который принесет привычные серые облачные дни в Петербург, зато без осадков. Ночью температура +4. ..+6, днем +11…+13 градусов тепла — такую погоду следует ожидать в воскресенье.

Понедельник окажется холодным. Погода сухая и малооблачная. Ночью следует ожидать даже заморозки.

«Днем скажется приближение теплого атмосферного фронта с северо-запада, облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура потеплеет до +12…+14 градусов», — отметил Михаил Леус.