Небольшие дожди, облачность и до +12°C — погода в Ленобласти на 4 сентября

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

Выходные в Ленобласти начнутся в духе осени — в большинстве районов пройдет дождь, сохранится облачная погода. Температура ночью +2…+7°C, днем +7…+12°C.

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ждать в Ленобласти на 4 сентября. Суббота начнется с дождя и облачности — именно такую погоду следует ожидать в большинстве районов за окном. Температура ночью +2…+7°C, днем +7…+12°C.

Небольшие дожди, облачность и до +12°C — погода в Ленобласти на 4 сентября погода, Ленобласть

Ветер будет умеренный — от 7 до 12 м\с, северо-западный, северный. Днем будет постепенное повышение атмосферного давления.

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03.09.2021 35
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