Выходные в Ленобласти начнутся в духе осени — в большинстве районов пройдет дождь, сохранится облачная погода. Температура ночью +2…+7°C, днем +7…+12°C.

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ждать в Ленобласти на 4 сентября. Суббота начнется с дождя и облачности — именно такую погоду следует ожидать в большинстве районов за окном. Температура ночью +2…+7°C, днем +7…+12°C.

Ветер будет умеренный — от 7 до 12 м\с, северо-западный, северный. Днем будет постепенное повышение атмосферного давления.