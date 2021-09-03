Выходные в Ленобласти начнутся в духе осени — в большинстве районов пройдет дождь, сохранится облачная погода. Температура ночью +2…+7°C, днем +7…+12°C.
Метеорологи рассказали о том, какую погоду ждать в Ленобласти на 4 сентября. Суббота начнется с дождя и облачности — именно такую погоду следует ожидать в большинстве районов за окном. Температура ночью +2…+7°C, днем +7…+12°C.
Ветер будет умеренный — от 7 до 12 м\с, северо-западный, северный. Днем будет постепенное повышение атмосферного давления.
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03.09.2021 35