Российских водителей предупредили о штрафах за дополнительные динамики

Российских водителей могут оштрафовать за установку дополнительных динамиков в машине, заявили в пресс-службе МВД.

Если такое нарушение выявят впервые, то автолюбителя накажут на 500 рублей, а в дальнейшем автомобиль могут снять с регистрации.

По данным МВД, установка дополнительных динамиков и усилителей звука приравнивается к внесению изменений в конструкцию машины. В ведомстве подчеркнули, что вопрос влияния на безопасность устанавливаемых компонентов будут рассматривать в каждом конкретном случае.