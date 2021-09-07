Стало известно, где 7 сентября зафиксированы 187 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки выявили 187 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 64 433 человек, выздоровели — 49 973. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 7 сентября.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+4), Фалилеево (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Калитино (+1).

Волховский район: Волхов (+5), Кисельня (+1), Новая Ладога (+1).

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+11), Кудрово (+9), Янино-1 (+2), Сертолово (+16), Старая (+1), Романовка (+3), Бугры (+1), им. Свердлова (+2), Дубровка (+3), Углово (+1), Рахья (+1), массив Лехтуси, тер. СНТ Холмистое; СНТ Радужное (+1), Коркинский ручей (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+5), Гончарово (+1), Советский (+1), Приморск (+1), Каменногорск (+1), Кировские дачи (+1), Лесогорский (+1), Чайка (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+3), Кобралово (+1), Сиверский (+2), Вырица (+1), Пудомяги (+1), Батово (+1), Коммунар (+3), Елизаветино (+1), Лампово (+1), Дружная Горка (+2), Семрино (+1), Вяхтелево (+1), Зайцево (Веревское с/п) (+1), Пригородный (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Малый Луцк (+1), Большая Пустомержа (+1), Ивангород (+1).

Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+17).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Синявино (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Харевщина (+1).

Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Аннино (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+1).

Лужский район: Луга (+2), Торковичи (+1), Болото (+1), Пристань (+2).

Подпорожский район: Подпорожье (+5).

Приозерский район: Приозерск (+3), Мельниково (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+4), Кушела (+1), Замошье (Старопольское с/п) (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+10), Бор (+1), Шугозеро (+1), Усть-Шомушка (+1), Андронниково (+1), Гороховище (+1), Усадище (+1).

Тосненский район: Тосно (+1), Ульяновка (+1), Ушаки (+1), Новинка (+1).