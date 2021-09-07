Наглость наказуема: в Санкт-Петербурге водитель BMW попытался объехать пробку, но неудачно

Автор: Александр Селиванов
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Автомобиль застрял на разделительной полосе.

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилось видео на котором водитель автомобиля BMW в попытке объехать пробку заехал на разделительную полосу.

Клиренса не хватило и автомобиль застрял на месте.

Комментаторы отметили, что им было приятно смотреть, как автовладелец сам себя наказал.

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