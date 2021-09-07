Пять тысяч жителей региона прошли обследования в рамках акции «Ленинградское сердце»

Каждый день в районах области работают бригады врачей Ленинградской областной клинической больницы. О планируемом приеме пациенты могут узнать в поликлинике или в районной больнице.

«Выездная работа в рамках акции «Ленинградское сердце», безусловно, помогает скорейшей диагностике болезней сердечно-сосудистой системы и осложнений. Для жителей отдаленных районов это хорошая возможность получить консультации высококвалифицированных практикующих специалистов, не выезжая за пределы своего районного центра», ― рассказала главный врач Ленинградской областной клинической больницы Татьяна Тюрина.

В рамках выездов удельный вес консультаций проводят кардиологи, неврологи и эндокринологи для выявления сердечно-сосудистых осложнений. После чего жители районов получают направления на консультации у терапевтов или других специалистов по месту жительства.

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