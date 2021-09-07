В Сиверском квартирный пожар выгнал на улицу 10 жильцов

В Гатчинском районе произошел пожар в многоквартирном доме, который едва не закончился трагедией.

Как сообщило ГУ МЧС по Ленобласти во вторник, 7 сентября, сообщение о пожаре в доме по улице Военный городок в поселке Сиверский поступило в 15:23. Возгорание к приезду спасателей распространилось на площади в 8 квадратных метров.

Из-за пожара МЧС пришлось эвакуировать 10 жильцов соседних квартир. Информация о пострадавших не поступала

К 15:45 дежурные смены 103 и 106 пожарных частей Ленобласти ликвидировали возгорание. На месте работали 12 человек и 3 единицы техники.