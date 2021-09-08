«Яндекс» подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке

Автор: Александр Селиванов
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Российская интернет-компания «Яндекс» подверглась кибератаке, официальный представитель компании подтвердил факт атаки.

— Высокопоставленный источник в «Яндексе» сообщил «Ведомостям», что в минувшие выходные на серверы компании была совершена самая крупная DDoS-атака в истории рунета, — сообщает издание.

Американская компания Cloudflare подтвердила рекордный масштаб кибератаки на российскую компанию. Отмечается, что Cloudflare специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с «Яндексом».

«Ведомости», ссылаясь на другой источник в компании, утверждают, что атака продолжается и на этой неделе.

Инсайдер отметил, что компания проводит расследование вместе с подрядными организациями.

— Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны, — подчеркнул он.

Официальный представитель российской интернет-компании информацию о кибератаке подтвердил, однако не стал раскрывать подробности.

— На «Яндекс» действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов, — заявил представитель компании. По его словам, атака не повлияла на работу сервисов «Яндекса», также данные пользователей не пострадали.
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