Российская интернет-компания «Яндекс» подверглась кибератаке, официальный представитель компании подтвердил факт атаки.
— Высокопоставленный источник в «Яндексе» сообщил «Ведомостям», что в минувшие выходные на серверы компании была совершена самая крупная DDoS-атака в истории рунета, — сообщает издание.
Американская компания Cloudflare подтвердила рекордный масштаб кибератаки на российскую компанию. Отмечается, что Cloudflare специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с «Яндексом».
«Ведомости», ссылаясь на другой источник в компании, утверждают, что атака продолжается и на этой неделе.
Инсайдер отметил, что компания проводит расследование вместе с подрядными организациями.
— Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны, — подчеркнул он.
Официальный представитель российской интернет-компании информацию о кибератаке подтвердил, однако не стал раскрывать подробности.
— На «Яндекс» действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов, — заявил представитель компании. По его словам, атака не повлияла на работу сервисов «Яндекса», также данные пользователей не пострадали.