Российская интернет-компания «Яндекс» подверглась кибератаке, официальный представитель компании подтвердил факт атаки.

«Ведомостям», что в минувшие выходные на серверы компании была совершена самая крупная DDoS-атака в истории рунета, — сообщает издание. — Высокопоставленный источник в «Яндексе» сообщил, что в минувшие выходные на серверы компании была совершена самая крупная DDoS-атака в истории рунета, — сообщает издание.

Американская компания Cloudflare подтвердила рекордный масштаб кибератаки на российскую компанию. Отмечается, что Cloudflare специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с «Яндексом».

«Ведомости», ссылаясь на другой источник в компании, утверждают, что атака продолжается и на этой неделе.

Инсайдер отметил, что компания проводит расследование вместе с подрядными организациями.

— Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны, — подчеркнул он.

Официальный представитель российской интернет-компании информацию о кибератаке подтвердил, однако не стал раскрывать подробности.