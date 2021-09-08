Будет штормить: в Ленобласти в среду ожидаются дожди и сильный ветер

Спасатели просят местных жителей и гостей региона быть осторожными.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, в регион днем 8 сентября придет непогода. Местами ожидаются дожди с порывистым ветром до 15-17 м/с.
В настоящее время на территории региона действует штормовое предупреждение. По этой причине необходимо быть осторожными в связи со сложными погодными условиями.
В свою очередь автолюбителям важно быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать скоростной режим.
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02.09.2021 300