Будет штормить: в Ленобласти в среду ожидаются дожди и сильный ветер

Спасатели просят местных жителей и гостей региона быть осторожными.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, в регион днем 8 сентября придет непогода. Местами ожидаются дожди с порывистым ветром до 15-17 м/с.

В настоящее время на территории региона действует штормовое предупреждение. По этой причине необходимо быть осторожными в связи со сложными погодными условиями.

В свою очередь автолюбителям важно быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать скоростной режим.