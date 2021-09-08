Губернатор Ленобласти принял участие в открытии международной выставки «Слово Победителя. Блокада»

В Кировском районе Ленобласти в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» открылась выставка международного проекта «Слово Победителя. Блокада».

Мероприятие приурочили к 80-й годовщине начала блокады Ленинграда. В открытии принял участие глава региона Александр Дрозденко.

«У музея «Прорыв блокады Ленинграда» вместе с «Волонтерами Победы» открыли выставку «Слово Победителя. Блокада». Очень трогательная и душевная встреча с блокадниками и потомками ветеранов», — сказал Дрозденко

Фото: Александр Дрозденко.

В этот же день «Волонтеры Победы» высадили у музея аллею памяти. Мероприятие провели по просьбе жительницы блокадного Ленинграда — Ирины Уваровой.