Как началась блокада, вспоминают ветераны на Румболовской горе

В рамках акции, посвящённой 80-летию начала блокады Ленинграда, на Румболовской горе читают стихи, исполняют военные песни и вспоминают павших

«Этот день для каждого из нас очень личный. Но самое важное, что у нас есть, — наша память, это то, что мы должны оставить после себя. Именно поэтому в этот день мы собираемся, вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за нас и говорим слова благодарности тем, кто выстоял, кто смог это превозмочь. Я выражаю самые тёплые чувства к тем блокадникам, ветеранам, кто ещё сегодня с нами. Вы для нас — пример для подражания», — сказал, обращаясь к собравшимся, заместитель председателя правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

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Напомним, что 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Началась блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.

Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества: погибло свыше 641 тысяч жителей (по другим данным, до 1,5 миллиона человек). Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.