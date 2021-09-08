В Ленобласти прошла внезапная проверка боеготовности росгвардейцев — фото

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти провели внезапную проверку бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии.

Росгвардейцев подняли по тревоге. Им выдали оружие, боеприпасы и средства связи, разведки и инженерного оснащения. Затем они погрузились в бронетехнику и отправились в назначенное место, чтобы устранить предполагаемую угрозу.

В Ленобласти прошла внезапная проверка боеготовности росгвардейцев - фото учения, росгвардия, Ленобласть
В Ленобласти прошла внезапная проверка боеготовности росгвардейцев - фото учения, росгвардия, Ленобласть
В Ленобласти прошла внезапная проверка боеготовности росгвардейцев - фото учения, росгвардия, Ленобласть
В Ленобласти прошла внезапная проверка боеготовности росгвардейцев - фото учения, росгвардия, Ленобласть
Фото: пресс-служба Росгвардии

Во время проверки военнослужащие также выполнили нормативы по огневой, специальной, тактической и технической подготовке, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

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В Ленобласти прошла внезапная проверка боеготовности росгвардейцев - фото учения, росгвардия, Ленобласть
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31.08.2021 140
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