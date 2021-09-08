В Ленобласти прошла внезапная проверка боеготовности росгвардейцев — фото

В Ленобласти провели внезапную проверку бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии.
Росгвардейцев подняли по тревоге. Им выдали оружие, боеприпасы и средства связи, разведки и инженерного оснащения. Затем они погрузились в бронетехнику и отправились в назначенное место, чтобы устранить предполагаемую угрозу.
Фото: пресс-служба Росгвардии
Во время проверки военнослужащие также выполнили нормативы по огневой, специальной, тактической и технической подготовке, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
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