Администрация Коммунара рассказала о борьбе с борщевиком Сосновского

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 5 июля 2021 года к Александру Дрозденко обратились жители Коммунара.

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Обратившиеся спросили, что делается в микрорайоне Антропшино в Коммунаре для уничтожения борщевика, и можно ли усилить борьбу с этим растением.

По информации администрации города Коммунар, ежегодно предусматриваются средства местного бюджета на выполнение работ по обработке территорий общего пользования от борщевика.

В 2021 году между администрацией и областным комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу заключено соглашение на предоставление субсидий для борьбе с борщевиком Сосновского. Это двукратная химическая обработка территорий общего пользования, зараженных борщевиком, площадью 50 га на общую сумму 253,6 тыс. рублей.

Для уничтожения борщевика на земельных участках, находящихся в частной собственности, сотрудниками администрации города проводятся регулярные рейды с составлением протоколов об административном правонарушении в отношении правообладателей земельных участков, засоренных борщевиком Сосновского.