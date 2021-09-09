В Романовке мужчина обнаружил в своей квартире труп незнакомки

В полицию Всеволожского района 8 сентября обратился 37-летний житель поселка Романовка. Он рассказал, что в его квартире умерла неизвестная женщина.

Мужчина рассказал, что познакомился с ней неделю назад, а накануне вечером она в состоянии сильного алкогольного опьянения заявилась к нему домой и попросила пустить ее переночевать. При этом она чувствовала себя плохо, но от вызова скорой помощи отказалась.

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Через пару часов хозяин квартиры ушел в гости к другу. Вернувшись рано утром, он обнаружил женщину без признаков жизни и сообщил в полицию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.