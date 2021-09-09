Для подключения к электричеству массива в Тосненском районе требуется провести собрание СНТ

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 5 июля 2021 года к Александру Дрозденко обратились жители садоводческого массива в Тосненском районе.

[tsInject id=’8209418′ align=»m» img=»1″

Обратившиеся сообщили, что в садоводческом массиве больше 3000 участков, но их не подключают к электричеству. Как сообщили ответственные сотрудники областного Комитета по топливно-энергетическому комплексу, для организации надлежащего электроснабжения в СНТ массива «Никольское» и массива «Захожье» садоводствами принято решение по передаче объектов электросетевых хозяйств СНТ на баланс АО «ЛОЭСК».

Сетевой организацией был разработан план мероприятий, первым является предоставление всеми СНТ в адрес АО «ЛОЭСК» протоколов общих собраний членов по вопросу передачи объектов электросетевого хозяйства на безвозмездной основе в полном объеме на баланс сетевой организации.

По информации от администрации Никольского городского поселения, такие собрания СНТ массива «Захожье»: СНТ «Захожье», СНТ «Захожье 2», СНТ «Захожье 5» и массива «Никольское»: СНТ «Сокол 2», протоколы решений общих собраний членов СНТ направлены в адрес АО «ЛОЭСК». От других СНТ массива «Никольское» и массива «Захожье», участвующих в совещаниях, информация о проведении общих собраний членов СНТ по вопросу передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс АО «ЛОЭСК» не поступала.

Мероприятия дорожной карты со стороны сетевой организации выполнены, для дальнейшего проведения процедуры консолидации остальным СНТ необходимо провести собрания и направить в адрес АО «ЛОЭСК» протоколы решений общих собраний членов СНТ о передаче на безвозмездной основе электросетевого оборудования в полном объеме АО «ЛОЭСК».