На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 10 сентября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 10 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 69-74 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой;
- км 108 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 522-527 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- км 128-208 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 125-126, км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- подъезд к г. Выборгу №1, №2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов;
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;
- км 37-78, ТрР км 40, 51, 56, 63, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;
- км 9-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 60-70 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 8:00 до 17:00, заливка трещин и швов в а/б покрытии.
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07.09.2021 175