Житель Гатчины задержан за убийство солдата в 1995 году в Петербурге

По информации ivbg.ru, 9 сентября на проспекте 25 Октября в Гатчине задержан 53-летний местный житель. Его подозревают в убийстве в мае 1995 года на улице Мастерской в Санкт-Петербурге.

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Следствие полагает, что подозреваемый, которому тогда было 28 лет, ночью поссорился с 19-летним военнослужащим и несколько раз ударил его ножом. От полученных травм раненый умер на месте.

Установлено, что ныне задержанный с 1990-х годов занимался бизнесом. Позже был учредителем двух строительных фирм, но обе уже ликвидированы. К уголовной ответственности ранее не привлекался.